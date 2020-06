Auf der Suche nach dem Feind im Erbgut

Dahinter steht ein Grundsatzstreit um die Zulässigkeit der Patentierung menschlichen Erbguts. Der Oberste Gerichtshof der USA berät derzeit, ob das Privatunternehmen Myriad die BRCA-Tests exklusiv vermarkten darf, weil es die Patente auf die krebsauslösenden Gene besitzt. Die Gentest-Firma argumentiert, man habe nur wegen der Aussicht auf gute Gewinne die hohen Kosten für die Decodierung der Gene und die Entwicklung der Tests tragen können – immerhin 500 Millionen Dollar (388,68 Millionen Euro).

Kritiker werfen Myriad vor, die Erforschung der Gene durch andere Institutionen zu blockieren und damit die Tests für eine Vielzahl von Patienten unerschwinglich zu machen.

Der Streit um die Patentierbarkeit von einzelnen Genen schwelt, seit das menschliche Erbgut entschlüsselt ist. Auf ein Fünftel der 24.000 Gene wurden bisher Patentansprüche angemeldet, darunter Alzheimer-Gene und weitere Krebsgene.

Auf die beiden Brustkrebsgene hat die Firma Myriad jedenfalls seit mehr als 15 Jahren in den USA Patente, seit 2008 auch in größeren europäischen Ländern. In der Länderliste der europäischen Patentanmeldung fehlen kleinere europäische Länder allerdings. Und so kommt es, dass der Test in Ländern wie beispielsweise Belgien auch zukünftig ohne Lizenzgebühren möglich ist.

Während in Europa der kombinierte BRCA1/2-Test maximal 1500 Euro kostet, ist in den USA der BRCA1-Test – bedingt durch die Lizenzgebühren – schon mehr als doppelt so teuer. Für die in Österreich potenziell betroffenen 25.000 Frauen ist der Test kostenlos. Radiologen und Gynäkologen haben mit Unterstützung von Bund, Bundesländern und Krankenver- sicherung ein System zur Identifizierung und Betreuung geschaffen.