Psychiater zu Amokläufen: "Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat"

Was individuell in ihnen vorgeht, wissen wir nicht. Es ist davon auszugehen, dass eine Trias, also drei Dinge, zusammentreffen: Das Erste ist eine zugrunde liegende psychische Störung oder Erkrankung beim Täter, zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder eine wahnhafte Erkrankung. Das Zweite ist eine aktuelle Auslösesituation, die in der Regel mit Enttäuschung oder Zurückweisung zu tun hat. Und das Dritte – und hier kommen wir zum Grund, warum Österreich bzw. Europa sich bei der Zahl der School Shootings doch gravierend von den USA unterscheiden – ist die Verfügbarkeit von Schusswaffen . Wenn sie verfügbarer sind, werden sie auch leichter benutzt.

Sogenannte School Shootings passieren vor allem in den USA sehr häufig. Was geht in den Schützen dabei vor?

Der Amoklauf in dem Grazer Oberstufenrealgymnasium mit elf Toten ist für die Angehörigen der Opfer, die Verletzten, die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte ein seelisch extrem belastendes Ereignis. Betroffenheit herrscht in ganz Österreich.

Ich wäre sehr vorsichtig damit, in der Auseinandersetzung mit der Tat in Graz die völlig an den Tatsachen vorbeigehende Fantasie zu erzeugen, dass jedes Mobbing zu einem School Shooting führt. Das ist unsinnig. Mobbing kann ein Baustein in einer Dynamik sein, die in einem Schul-Amoklauf gipfelt.

Warum werden Amokläufe an Schulen in den meisten Fällen von Burschen oder jungen Männern verübt?

Sie sind in der Regel männlich, dieser Umstand ist statistisch eindeutig. Ansonsten findet man was grundpersönliche Eigenschaften oder das soziale Milieu anlangt, wenig belastbare Gemeinsamkeiten.

Durchaus. Man kann in diesem Kontext das Bild vom Tropfen verwenden, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also die eine Enttäuschung oder die eine Zurückweisung, die gerade noch gefehlt hat, um die Tat in Gang zu bringen.

Wie gestaltet sich so eine Dynamik?

Die psychische Dynamik hinter School-Shootings ähnelt im Grunde dem, was wir als präsuizidales Syndrom kennen. Das entspricht auch der Zuordnung von Amokläufen zum Phänomen des erweiterten Suizids. Dabei kommt es zu einer massiven psychischen Einengung. Die Vielfalt im Denken und in den Affekten geht völlig verloren, ebenso in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Es kommt zur sozialen Isolation. Zusätzlich entsteht eine Einengung der Wertewelt: Das, was früher einmal wertvoll war, auch Orientierung gegeben hat, fällt weg. Im Falle von Amokläufen wird bei dieser suizidalen Dynamik nicht nur an die Selbsttötung gedacht, sondern auch daran, andere mit in den Tod zu reißen.

Wie könnte es gelingen, Menschen, die sich von der Gesellschaft abgetrennt fühlen, aufzufangen?

Für mich als Kinder- und Jugendpsychiater gibt es nur eine Antwort auf diese Frage, die das Kernelement unseres Arbeitens beschreibt: Es kann nur mit Beziehung gelingen. Wenn es gelingt, Menschen in eine Beziehung zu bringen, in der sie sich gehört, gesehen und vielleicht sogar ein Stück verstanden fühlen, hat man den entscheidenden Faktor in der Hand. Das Schwierige ist, dass Menschen, die das Risiko eines Amoklaufs in sich tragen, tendenziell zu einer Gruppe von Menschen gehören, die einem das In-Beziehung-Treten nicht ganz leicht machen.

Der Amokläufer von Graz war bereits seit einiger Zeit nicht mehr an der Schule. Er kannte seine Opfer mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Geht es bei School Shootings eher um den Ort Schule an sich?

Insgesamt kann man sagen, dass die Schule für junge Menschen ein sehr wichtiger Ort ist, wo viel Zeit verbracht wird und wichtige Schritte in der kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung vollzogen werden. Da die Schule ein derart bedeutender Ort ist, wird sie immer wieder auch zur Projektionsfläche für Dinge, die ihre Ursachen womöglich woanders haben.