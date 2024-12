Psychische Gesundheit: Wo sich Männer in Wien Hilfe suchen können

Frauenhäuser. Im Jahr 1978 öffnete das erste Frauenhaus in Österreich seine Pforten – damals noch in einer Altbauwohnung im neunten Bezirk. Mehr als vier Jahrzehnte später gibt es über 30 Standorte in ganz Österreich.

Alle Frauen ab 18 Jahren, die Schutz vor Gewalt suchen, können sich an die Einrichtungen wenden, abgewiesen wird niemand. Aus Sicherheitsgründen wird nicht öffentlich bekannt gegeben, wo genau sich die Frauenhäuser befinden. Gewalt kann Frauen aus allen Gesellschaftsschichten betreffen.

Für alle Frauen

Die Frauenhäuser sind deshalb für alle Gewaltopfer offen, unabhängig von Nationalität, Einkommen oder Religion. In den meisten Fällen erleben die Frauen körperliche oder psychische Gewalt durch ihre Partner, aber auch Gewalt durch andere Familienmitglieder komme vor, berichtete Andrea Brem, Leiterin der Wiener Frauenhäuser, einst im Gespräch mit dem KURIER.

Das Unterstützungsangebot der Frauenhäuser geht weit über das Wohnen in der Einrichtung hinaus: Es gibt verschiedene Beratungs- und Therapieangebote sowie Hilfe bei der Job- und Wohnungssuche.

Frauenhaus-Notruf Wien 05/7722

Frauenhelpline 0800/222555

24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien 01/71719

Notrufnummern 133 (Polizei) oder 112 (Euronotruf)

Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser online unter www.aoef.at