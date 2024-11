Bierdeckel und Plakate: Wiener Gastro geht gegen Gewalt gegen Frauen vor

Das bestätigen auch die Zahlen: In Österreich ist jede dritte Frau ist Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt . Jede 12. Frau wurde Opfer einer Vergewaltigung.

Aus diesem Grund haben sich nun die Volkshilfe Wien und der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien (SWV) gemeinsam mit Wiener Gastro-Betrieben zusammengetan, wie sie bei einem Medientermin am Donnerstag im Restaurant Schnattl verkündeten.

26 Femizide gab es bisher im Jahr 2024, 28 waren es im Gesamtjahr 2023. Die gemeinsame Komponente all dieser Vorfälle: Männer.

Unterschiedliche Angebote

Mittels Plakaten auf Toiletten und Botschaften auf Getränkeuntersetzern sollen Fakten und Unterstützungsangebote zum Thema Gewalt gegen Frauen aufgezeigt werden.

Auf den Plakaten auf den Frauentoiletten sind wichtige Notrufnummern und Informationen abgebildet, die auf Hilfsangebote für Betroffene hinweisen. Auf den Exemplaren in den Männertoiletten hingegen werden Fakten zur Gewalt an Frauen in einfacher Sprache dargestellt.