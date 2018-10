4.000 Todesfälle durch Lungenembolien pro Jahr in Österreich

In Österreich sterben jährlich mehr als 4.000 Menschen an Lungenembolien. Etwa 8.000 Personen werden mit dieser potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung pro Jahr ins Spital aufgenommen. Darauf verwiesen am Dienstag Experten in Wien aus Anlass des bevorstehenden Welt-Thrombose-Tages (13. Oktober).

"Es gibt eine hohe Dunkelziffer. Bei den Beinvenenthrombosen rechnet man mit 150 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohnern und Jahr, bei den Lungenembolien mit 100 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohnern. Lungenembolien sind die dritthäufigste Todesursache infolge von kardio-vaskulären Erkrankungen", sagte Peter Marschang, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Internistische Angiologie (ÖGIA).