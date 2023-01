Zwei von drei Privatpleiten betreffen Männer

Zwei Drittel Männer

Mit 62 bis 67 Prozent entfallen auch rund zwei Drittel der Schuldenregulierungsverfahren in den Bundesländern auf Männer - unabhängig, wie viele Privatkonkurse jeweils anfallen. Dafür gibt es große Unterschiede bei den durchschnittlichen Schuldenbergen, die in den jeweiligen Bundesländern angehäuft wurden. Die höchsten Schulden je Privatinsolvenz verzeichnete im Vorjahr das Burgenland mit 183.000 Euro, gefolgt von Kärnten mit 137.000 und der Steiermark mit 129.000 Euro. Wien schneidet hier mit einer Überschuldung von "nur" 93.000 Euro am besten ab.

Je älter, desto mehr Schulden

Daneben ist noch eine weitere Tendenz festzustellen: Mit dem Alter steigen die durchschnittlichen Schulden: Von den Privatinsolvenzen entfielen im Vorjahr 4,7 Prozent der Fälle auf die Unter-25-jährigen. Hier ist die durchschnittliche Schuldenhöhe laut KSV1870 um 3.000 auf 44.000 Euro gestiegen. Die 25- bis 40-Jährigen hingegen waren 2022 für 37,3 Prozent aller Privatkonkurse in Österreich verantwortlich. Diese Altersgruppe kam auf eine Schuldenhöhe von 69.000 Euro pro Schuldner. Und die 41- bis 60-Jährigen waren mit 48,2 Prozent für die meisten Privatinsolvenzen verantwortlich - sie häuften im Schnitt 131.000 Euro an Schulden an. Wie aus den Daten des KSV1870 hervorgeht, ist der Anteil der Über-60-jährigen an den Privatkonkursen mit 9,8 Prozent leicht rückläufig. Allerdings stehen sie pro Pleite mit etwa 200.000 Euro in der Kreide.