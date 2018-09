Anzahl der privaten Pleiten explodiert

Wie hoch die durchschnittliche Quote sei, die Schuldner im Verfahren zahlten, könne man noch nicht sagen, so Mitterlehner. Die Abschöpfungsverfahren laufen fünf Jahre. Die ersten nach den neuen Regeln wurden im November eröffnet. „Was wir schon merken ist, dass der Anteil jener, die kaum etwas – also nur die Verfahrenskosten – zahlen, steigt.“ Die neuen Regeln hätten auch dazu geführt, dass sich mehr Pensionisten entschulden könnten, so der Schuldnerberater.