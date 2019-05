Zustimmung zum Euro höher denn je

Am 1. Jänner 1999 wurde der Euro aus der Taufe gehoben - 20 Jahre später steht die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion im Zentrum der Gespräche bei der diesjährigen Volkswirtschaftlichen Tagung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) in Zusammenarbeit mit SUERF - The European Money and Finance Forum. Vertreter aus Wissenschaft, Finanz und Politik diskutieren, wie der Euro geholfen hat, die globale Finanzkrise und ihre Folgen zu meistern, und welche Schritte nötig sind, um das Projekt vollständig abzuschließen.

Der Euro ist das greifbarste Ergebnis des europäischen Einigungsprozesses, das täglich durch die Hände von 340 Millionen Bürgern geht, heißt es aus der OeNB. Der Euroraum ist auch größer geworden: Zu den 11 Mitgliedsstaaten 1999 sind seither acht weitere hinzugekommen. OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny weist auf die hohe Zustimmung der europäischen Bevölkerung zum Euro, die zuletzt mit fast 74 Prozent den höchsten je verzeichneten Stand erreicht hat.

Kritik an der Währungsunion

Diese Zustimmung sei eine Bestätigung für den Erfolg der gemeinsamen Anstrengungen der Europäischen Zentralbank ( EZB), der OeNB und der anderen 18 nationalen Zentralbanken, „stabile Preise sicherzustellen und so ein gutes Umfeld für Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum im Euroraum zu bieten“, so Nowotny.