Nationalbank-Bilanz: 240 Millionen Euro für den Bund

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) lässt die ungewöhnlichen Parteispenden aus dem Umfeld von OeNB-Generalrats-Vizepräsidentin Barbara Kolm nicht überprüfen. Das stellte der im August scheidende OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny am Donnerstag klar. Der Generalrat sei eine Art Aufsichtsrat, das Präsidium habe keine unmittelbare Bindung an die Nationalbank.

Über mehrere Personen und Firmen aus Kolms Umfeld waren im Vorjahr 88.000 Euro an ACRE, die Allianz der Konservativen und Reformer im EU-Parlament, geflossen, wie die Wiener Zeitung berichtet hatte. Darunter Schon 2017 hatte es von Kolm nahestehenden Personen 48.000 Euro Parteispende an ACRE gegeben (zur EU-Parteispenden-Liste 2018, zu den Prüfberichten der Parteien).

Wer ist die Allianz?

In dieser eurokritischen Fraktion sitzen unter anderem Abgeordnete der britischen Konservativen, die den Brexit ins Rollen gebracht hatten, sowie der umstrittenen polnischen PiS. Eine österreichische Partei ist nicht vertreten. Er persönlich habe zwar „keine besondere Freude“ mit der Spende, sie habe aber mit der OeNB nichts zu tun. Das sei eine „Privatangelegenheit der von mir durchaus geschätzten Frau Dr. Kolm“, so Nowotny.

Wenig Freude hat Nowotny auch mit der von der Regierung angestoßenen Aufsichtsreform, aufgrund der die Bankenaufsicht ab 2020 an die Finanzmarktaufsicht (FMA) übergehen wird. Es entspreche nicht den Effizienzvorstellungen und internationalen Trends, dass der größere Stab von 170 bis 180 Mitarbeitern auf die kleinere Einheit mit rund 80 Personen übertragen werde. Daraus ergebe sich eine Fülle an Schnittstellen-Problemen, die mithilfe externer Berater in der zweiten Jahreshälfte gelöst werden soll.