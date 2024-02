Sinkende Zinsen in Europa in Sicht? Ja, aber nicht vor den USA

Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier sieht die Europäische Zentralbank (EZB) auf eine Zinswende zur Jahresmitte hin zusteuern.

Die Hüter des Euro würden aber voraussichtlich der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) den Vortritt lassen, sagte die deutsche Ökonomin in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters: "Ich denke, sie werden abwarten, was die Fed machen wird, und dann hinterher folgen."