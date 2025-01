Zgonc: Stagnierende Umsätze durch Online-Konkurrenz

Zgonc blickt auf ein stabiles Jahr 2024 zurück. 123 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete der heimische Werkzeug- und Maschinenhändler im vergangenen Jahr und damit in etwa gleich viel wie im Jahr zuvor.

Gerade mit den "sehr niedrigen Preisen" der Online-Konkurrenz könne Zgonc nicht mithalten, so Dockal. Und das, obwohl das Unternehmen mit Werkzeug und Zubehör seiner Eigenmarken Alternativen zu hochpreisigen Markengeräten bieten möchte.

Hergestellt werden diese von Partnern, der klassische Akkuschrauber etwa vom Marktführer Einhell. Wie bei den anderen Marken auch, stammt der Großteil des Werkzeugs auf dem heimischen Markt aus Fernost. Der Anteil der Eigenmarken am Gesamtumsatz liegt laut Dockal bei unter zehn Prozent.

Vier bis fünf Prozent seines Umsatzes macht Zgonc online. Dockal betont, dass die Kunden vor allem die persönliche Beratung in den Filialen schätzen. Österreichweit betreibt das Unternehmen 38 Standorte in fast allen Bundesländern. Im Herbst 2025 soll eine weitere Filiale im ehemaligen Kika-Gebäude in Saalfelden (Salzburg) hinzukommen.

Weitere Standorteröffnungen nicht ausgeschlossen

Auch weitere Standorteröffnungen schließt Dockal nicht aus, will hier aber nichts überstürzen: „Wenn gute Standorte kommen, werden wir den Schritt gehen, aber nicht um jeden Preis.“ Immerhin handle es sich bei Zgonc um ein rein österreichisches Unternehmen mit 100-prozentigem Eigenkapital, wie Dockal stolz betont.