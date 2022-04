Zentralbank: Russische Auslandsschulden um 26,5 Mrd. Dollar gesunken

Die russischen Auslandsschulden sind nach Kriegsbeginn in der Ukraine gesunken. Zum 1. April summierten sich die Verbindlichkeiten von Unternehmen und Staat zusammen noch auf 453,5 Mrd. Dollar (417,55 Mrd. Euro), wie die Zentralbank am Mittwoch in Moskau mitteilte.

Das seien 26,5 Mrd. Dollar oder 5,5 Prozent weniger als zu Jahresbeginn. Die Auslandsverschuldung Russlands ist in den Fokus gerĂŒckt, seit die westlichen Sanktionen das Land von wichtigen Teilen des globalen Finanzsystems isolieren.

ZahlungsversÀumnis

Erstmals seit dem Einmarsch in die Ukraine Ende Februar hat diese Woche eine europĂ€ische GlĂ€ubigervereinigung den Zahlungsausfall eines russischen Unternehmens gegenĂŒber auslĂ€ndischen GlĂ€ubigern festgestellt. Bei einer von der Russischen Eisenbahn ausgegebenen Anleihe sei ein ZahlungsversĂ€umnis ("failure to pay") festgestellt worden, wie das EMEA Credit Derivatives Determinations Committee mitteilte, dem einige der weltgrĂ¶ĂŸten Investmentbanken angehören. Dabei handelt es sich um ein Darlehen in Höhe von 250 Mio. Schweizer Franken (246,77 Mio. Euro) mit FĂ€lligkeit 2026. Bank of America, Goldman Sachs und JPMorgan Chase sind einige der Ausschussmitglieder, die einen Zahlungsausfall sehen.

Höherer Druck

Die USA erhöhten zuletzt den wirtschaftlichen Druck auf Russland wegen der Invasion in die Ukraine. Das Finanzministerium hinderte Moskau vergangene Woche daran, fĂ€llige Zahlungen von mehr als 600 Mio. Dollar an ihre GlĂ€ubiger aus den bei US-Banken gehaltenen Devisenreserven zu leisten. Die von der Zentralbank gehaltenen Reserven waren nach Kriegsbeginn eingefroren worden, doch durfte Russland bisher fĂŒr Zahlungen auf in Dollar laufende Staatsanleihen noch darauf zurĂŒckgreifen.

Mit der Blockade soll der Kreml zu einer Entscheidung gezwungen werden: Die Dollar, auf die er im Inland zugreifen kann, entweder fĂŒr Zahlungen an seine GlĂ€ubiger zu nutzen oder zur Finanzierung des Krieges einzusetzen.