Zeichen der Entspannung im Subventionsstreit mit den USA

Vor den Gesprächen hatte der deutsche Grünen-Politiker gesagt, keinen übermäßigen Zeitdruck zu verspüren. Das US-Gesetzespaket sei in der Umsetzung, mit Zwischenschritten etwa zu kritischen Rohstoffen im März und Sommer. "Wir haben also ein paar Monate noch Zeit, zu Lösungen zu kommen."

Le Maire will erreichen, dass möglichst viele europäische Firmen von den US-Subventionen profitieren können. Im US-Kongress sind aber einige Abgeordnete skeptisch, ob Zugeständnisse an die EU nicht die Wettbewerbsfähigkeit der USA schmälern. Das könnte aus ihrer Sicht Investitionen in den USA verringern.

In einem Reuters-Interview hatte Habeck am Montag gesagt, in bestimmten Sektoren könne es über Vereinbarungen in der Praxis noch eine nahezu gleiche Behandlung der Europäer zu den US-Nachbarn geben. "Dann wäre ich zufrieden, da muss man nicht pingelig sein." Dies könne unter anderem für kritische Rohstoffe für Solarpanele, Batterien oder Halbleiter noch greifen. US-Regierungsvertreter hatten zuletzt Entgegenkommen signalisiert, waren aber unkonkret, wie dies aussehen könnte.