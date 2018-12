Zalando will künftig auch Bettwäsche und Decken verkaufen

Zum Geschäftsverlauf im Schlussquartal 2018 äußerte sich der Manager vorsichtig optimistisch: "Wir sind positiv gestimmt." Schneider rechnet damit, dass wegen des langen Sommers in diesem Jahr ausgebliebene Verkäufe von Winterkleidung nachgeholt werden. "Wir haben das in unserer Cyber Week Ende November bereits gespürt, allein am Black Friday haben wir 220.000 Neukunden gewonnen."

Im dritten Quartal war Zalando mit 11,7 Prozent schwächer gewachsen als zuvor, zudem fuhr der MDax-Konzern im laufenden Geschäft einen Verlust von fast 40 Mio. Euro ein. Im Gesamtjahr peilt Zalando nach der jüngsten Prognosesenkung Mitte September ein Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von 20 bis 25 Prozent an. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) soll 150 bis 190 Mio. Euro erreichen.