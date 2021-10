Zahlungsmoral: Corona-Krise sorgt für einen positiven Schub

„Der wirtschaftliche Aufschwung hängt an einem seidenen Faden, weil wir aktuell mit einigen strukturellen und politischen Herausforderungen kämpfen“, sagte José-Ricardo Vybiral vom Wirtschaftsinformationsdienstleister KSV1870 anlässlich der Präsentation der Umfrage Austrian Business Check am Mittwoch. „Mehr denn je benötigt es eine politische Stabilität in diesem Land, um Strukturreformen angehen zu können, und wir sehen bei den Unternehmen Herausforderungen in den Lieferketten. Dazu kommt ein Ressourcenmangel.“

Doch die Geschäfte brummen bereits in vielen Bereichen. „Wir sind wieder auf einem Vorkrisenniveau, 65 Prozent der Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage als gut und sehr gut“, sagte Vybiral. Im Vergleich zum Frühjahr 2021 ist das ein Plus von 20 Prozentpunkten.

Profiteure

Die Top-drei-Branchen sind die elektronische Datenverarbeitung, die Bauwirtschaft und die Dienstleistungen. Diese drei Bereiche haben von der Krise profitiert.