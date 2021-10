Kreditschutzverband sieht Wirtschaft auf Vor-Krisen-Niveau

Laut einer aktuellen Erhebung des Kreditschutzverbandes KSV1870 befindet sich die heimische Wirtschaft wieder auf Vor-Krisen-Niveau. Zwei Drittel, der in der Erhebung befragten heimischen Unternehmen beurteilen die aktuelle Geschäftslage mit sehr gut bzw. gut. Auch die Zahlungsmoral in Österreich habe sich trotz Coronakrise 2021 verbessert, erklärte Ricardo-José Vybiral, Chef des Kreditschutzverbandes KSV1870, am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz.

Drei von vier Betrieben gaben zudem an, bereits einen wirtschaftlichen Aufschwung im Tagesgeschäft zu spüren. Allerdings erkennt nur rund ein Drittel eine sehr bzw. eher starke Entwicklung, hier gibt es laut Vybiral noch "Luft nach oben". Der Großteil der heimischen Unternehmen bleibt aber optimistisch: Laut Umfrage gehen 63 Prozent davon aus, das laufende Geschäftsjahr mit einem Gewinn abzuschließen, 20 Prozent erwarten eine "schwarze Null".

Mehr als die Hälfte (57 Prozent) der befragten Unternehmen gab an, im heurigen Jahr zu investieren. 43 Prozent taten dies wie geplant, 14 Prozent in reduziertem Umfang. "Bei den 57 Prozent hat sicher auch die Investitionsprämie durchgeschlagen", erklärte Vybiral. Trotzdem sei es auch mit Blick auf 2022 notwendig, Investitionen stärker voranzutreiben, betonte er.