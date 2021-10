Firmenpleiten: „Stunde der Wahrheit“ wird erst folgen

Die größten Insolvenzen im ersten Halbjahr waren jene der Baufirma Kölly in Deutschkreutz mit 9,5 Millionen Euro Schulden. Auch die Kollarits GmbH in Stoob hat mit 8,9 Millionen Euro an Verbindlichkeiten ein Sanierungsverfahren eingeleitet, ebenso wie die SEP Automation GmbH in Hornstein und die Druckzentrum Eisenstadt GmbH mit 1,6 Millionen Euro.

Das vierte Quartal werde einen sukzessiven Anstieg an Insolvenzen bringen. „Auch im kommenden Jahr wird die Stunde der Wahrheit schlagen, sodass Insolvenzfälle, die derzeit durch die staatlichen Stützungsmaßnahmen kaschiert werden, ans Tageslicht kommen“, prophezeit Klikovits. Mit einer Normalisierung bei den Insolvenzen rechnen die Experten des KSV1870 erst in den nächsten ein bis zwei Jahren. Ob der Anteil der sanierbaren Unternehmen durch zu späte Insolvenzanmeldung sinken wird, könne man noch nicht abschätzen.