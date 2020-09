XXXLutz darf mit Finanzinvestor französische Conforama übernehmen

Der Welser Möbelhändler XXXLutz hat in Frankreich von den Wettbewerbshütern das Okay bekommen, gemeinsam mit dem US-Investor CD&R die französische Möbel- und der Elektrohandelskette Conforama zu übernehmen. Conforama ist in Frankreich mit einem Gesamtumsatz von über 2 Mrd. Euro, mehr als 9.000 Beschäftigten und 162 Einrichtungshäusern die Nummer 3 am dortigen Einrichtungsmarkt.

Nach der grundsätzlichen Einigung im Juli seien nun alle Details der Übernahme geklärt und die Übernahme abgeschlossen worden, teilte XXXLutz am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Behörde setze ihre Untersuchung im Rahmen der Fusionskontrolle aber fort. Das Vorab-Okay ermächtige Lutz aber, bereits jetzt mit den Arbeiten zu beginnen, sagte ein Sprecher auf Anfrage.