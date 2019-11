XXXLutz: Nur noch Ikea ist größer

Jede Übernahme schafft Zeitvorteil

Allein in Deutschland hat die Möbelkette in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein Familienunternehmen nach dem anderen geschluckt. Jede Übernahme schaffe der Gruppe einen jahrelangen Zeitvorteil. "Die Gelegenheit mit Kika-Osteuropa spart uns einige Jahre", räumte Saliger ein. Durch die Übernahme verfüge man über eine intakte Firmenstruktur auf einen Schlag. "Das ist der Riesenvorteil. Der größte Respekt ist immer ein Landeseintritt", so Saliger. Wie in Polen. Dort wollte das Unternehmen im Dezember mit Mömax seinen ersten Standort eröffnen. Unter anderem IT-Probleme verzögern den Markteintritt nun bis Februar 2020.

Neue Länder hat das Unternehmen derzeit nicht auf dem Schirm. "Vielleicht kommen ein, zwei Länder dazu in den nächsten Jahren, das könnte passieren", sagte Saliger. Sonst will der Möbelhändler vor allem in bestehenden Märkten wachsen, etwa in Deutschland, Serbien und Rumänien. Auch Polen sei ein interessanter Markt. Außerhalb von Europa will sich XXXLutz nicht niederlassen.