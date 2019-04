Kampf um Platz 1: XXXLutz greift IKEA in Deutschland an

Damit schreitet die Konzentration im hart umkämpften Möbelmarkt voran, schreibt die FAZ. Ohnehin hat die Branche in Deutschland mit sinkenden Besucherzahlen und Umsatzeinbußen zu kämpfen. In Deutschland ist der Möbelmarkt weniger stark konzentriert als in Österreich. Die zehn größten deutschen Möbelhändler haben zusammen einen Marktanteil von 45 Prozent. In Österreich beherrschen alleine die Top Fünf fast 70 Prozent des Marktes. In Deutschland gibt es neben den großen Ketten viele mittelständische Möbelhändler mit ein oder zwei Märkten. Marktführer Ikea kommt in Deutschland auf 12 bis 13 Prozent Marktanteil, XXXLutz mit Poco nun auf sieben bis neun Prozent.