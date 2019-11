XXXLutz übernimmt und steigt bei Interio in der Schweiz ein

Nach dem für Februar 2020 fixierten Markteintritt in Polen ist die Schweiz der zweite neue Landeseintritt im laufenden Jahr. Die Zentrale für Mömax in der Schweiz wird in Suhr, direkt am Sitz der zuletzt übernommen Pfister Gruppe, installiert werden, teilten die Oberösterreich am Freitag mit. Pfister ist der größte Einrichtungshändler der Schweiz und gehört seit diesem Jahr ins Reich der XXX-Lutz-Gruppe.

Das weltweit zweitgrößte Möbelhaus - hinter Ikea - erzielte zuletzt mit 23.800 Mitarbeitern in 12 Ländern einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro. Inklusive Beteiligungen wären es rechnerisch sogar knapp 10 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Ikea weist einen Umsatz von 37 Mrd. Euro aus.

Familiensache

Die XXX-Lutz-Gruppe ist nach wie vor in Besitz der Familie Seifert, die seit Jahren aufs Expansionstempo drückt. Im Schnitt werden jährlich sechs neue Filialen eröffnet, die Auslandexpansion passiert vor allem über Übernahmen. Allein 2019 sicherten sich die Oberösterreicher die Osteuropa-Filialen von Kika, kaufte die Hälfte an der fünftgrößten deutschen Möbelkette Roller und übernahm mit Pfister in der Schweiz.

In Österreich hat XXXLutz seine Marktmacht laut eigenen Angaben zuletzt stark ausgebaut. Grund dafür ist auch die Schwäche des Konkurrenten Kika/Leiner, der mehrere Eigentümer- und damit Strategie-Wechsel hinter sich hat.