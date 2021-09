XXXLutz baut Onlinegeschäft und Warenlager aus

Künftig werden auch komplexe Produkte wie zum Beispiel Küchen digital konfiguriert werden können.

„Wir haben durch Corona und die Lockdowns gelernt, dass man per Videochat eine Küche fast fertig planen kann. Die Online-Planung findet in den Filialen statt, wo der Kunde dann den Küchenkauf finalisiert“, sagt Saliger. „Auch bei Möbeln können wir uns vorstellen, dass sie künftig so online konfiguriert werden wie heute schon Autos.“

Im Gegensatz zum Autohandel, wo die Hersteller die Daten für eine digitale Konfiguration liefern, muss der Möbelhandel die Daten in vielen Fällen selbst aufbereiten, weil die Möbelhersteller in Sachen Digitalisierung nicht so weit sind. Saliger: „Wir haben eine Unzahl von Lieferanten quer über Europa, teilweise ist die Möbelindustrie kleinstrukturiert.“