XXXLutz will mit Mömax und Möbelix in Ungarn expandieren

Die XXXLutz-Marken Mömax und Möbelix wollen weiter in Ungarn expandieren. Die lokale XXXLutz-Tochter MMXH Ungarn unterzeichnete am Donnerstag eine strategische Kooperationsvereinbarung mit der ungarischen Regierung.XXXLutz betreibt zehn Mömax- und sieben Möbelix-Standorte mit insgesamt 700 Mitarbeitern in Ungarn.