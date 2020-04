WU-Professor: "Gastronomie hat brutale Veränderungen vor sich"

Die Regierung will ab Mitte Mai Lokale wieder aufsperren lassen. Ob das ein Erfolg wird, ist aber nicht nur eine wirtschaftliche Frage, sondern hängt auch an Einstellungen und Erwartungen der Österreicher und Österreicherinnen. "Ich glaube, dass da neben dem Realpolitischen wahnsinnig viel im Kopf abgeht", sagte Dieter Scharitzer, Professor an der Wirtschaftsuniversität (WU) im Gespräch mit der APA.

Die Frage sei, "gehe ich essen, nur weil die Gaststätten offen sind?" Und wie werden die Österreicher auf Kellner mit Masken oder "Zeit-Slots" für das Abendessen reagieren? Scharitzer, Assistenzprofessor am Institut für Marketing-Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Geschäftsführer des Marktforschungsinstituts TQS Research & Consulting geht aber davon aus, dass Menschen ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit haben.

"Wir sind sehr formbar", so Scharitzer. Menschen akzeptieren die Realität. Wenn Restaurants zwei Zeitfenster für das Essen anbieten, dann werde es nicht lange dauern, bis die Menschen das lieber akzeptieren als gar nicht mehr essen zu gehen. Es sei ja inzwischen auch üblich geworden, Tische zu reservieren, früher wollte das keiner.