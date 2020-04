Verkauf über die Gasse soll der Gastronomie über den Berg helfen

Auf Gassenverkauf setzen derzeit landesweit rund 200 Betriebe, das seien etwa zehn Prozent, sagt Franz Perner, Geschäftsführer der Sparten Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer. Selbst nach Öffnung der Lokale werde es noch einige Zeit dauern, bis Gäste wieder unbefangen zum Wirt gehen. Aber je rascher mit dem „Soft-Opening“ begonnen werde, umso schneller gelinge auch die Normalisierung, drängt Perner.

Joachim Kitzwögerer, Chef von Heiling-Eis, hat die Covid-19-Verordnung im wohl ungünstigsten Moment getroffen. Einen Tag, bevor in etlichen Bundesländern 16 Filialen eröffnet werden sollten, mussten alle Gastronomiebetriebe schließen. Zu Hause sitzen und jammern sei nicht seine Sache, sagt der Unternehmer. Deshalb hat er im Bezirk Oberpullendorf ein Lieferservice ins Leben gerufen. „Wenn wir zu den Kunden fahren, vereinbaren wir, wo sie das Kuvert hinterlegen“, erklärt Kitzwögerer, wie er die Sicherheitsvorkehrungen einhält. Auch in Mattersburg wird die süße Köstlichkeit auf Wunsch zugestellt. Wer möchte, kann sich sein Eis aber auch in den Filialen in Lockenhaus und Oberpullendorf abholen – mit Abstand und Maske. Das große Geld könne er mit dem Lieferservice nicht machen, doch die Begeisterung der Kunden, wenn er das Eis liefert, sei Lohn genug, so Kitzwögerer.

Th. Orovits / Cl. Koglbauer