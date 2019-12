WU-Experte zerpflückt Aktiensteuer

Kosten höher als Einnnahmen

So würde etwa eine Beteiligung der Banken an den Kosten der Finanzkrise nicht erreicht, was ursprünglich eine Absicht bei der erstmals 2011 präsentierten Idee war. Auch würden Spekulationen nicht verhindert, sondern sogar verstärkt - weil laut Scholz-Vorschlag der Derivatehandel, der Intradayhandel und der Hochfrequenzhandel verschont blieben.

Die angestrebte Förderung der Realwirtschaft zulasten der Spekulationswirtschaft würde laut Pichler ins Gegenteil verkehrt, weil Eigenkapitalbeschaffung gegenüber Fremdfinanzierung benachteiligt werde.

Durch die Ausnahmen für Intradayhandel und Derivatehandel würden "genau jene Teile des Finanzmarktes bevorzugt, die man gemeinhin der 'Spekulationswirtschaft' zurechnen würde", heißt es in der 50-seitigen Studie des Finanzprofessors der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU), über die am Montag "Die Presse" berichtete und die auch der APA vorliegt.