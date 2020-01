Worauf Sie beim Autokauf achten müssen

Wer jetzt ein neues Auto kaufen will, muss Überlegungen anstellen, an die er oder sie vor wenigen Jahren nie gedacht hätte. Wegen des Klimawandels werden fossile Treibstoffe – Benzin und Diesel – zurückgedrängt, die Elektromobilität ist im Vormarsch. Doch sind E-Autos heute tatsächlich ein guter Kauf? Und ist Diesel so schlecht wie nun behauptet wird? Der KURIER hat Experten befragt.

Diesel ist geringer besteuert als Benzin und daher billiger als Benzin. Bleibt das? Die Mineralölsteuer auf Diesel beträgt in Österreich 0,397 Euro je Liter, auf Benzin 0,482 Euro je Liter. An der Tankstelle ist Diesel daher meist etwas billiger. Politisch ist das Diesel-Steuerprivileg umstritten. Eine -Steuer könnte dem Vorteil den Garaus machen. Der Kauf eines Diesel-Fahrzeugs wegen billigerem Tankens zahlt sich daher nicht aus.