Auch wenn einige namhafte Hersteller der Vienna Autoshow heuer abgesagt haben (siehe Seite 22, 23), bleibt die Ausstellung ein Publikumshit. Schon am gestrigen Tag war das Interesse des Fachpublikums riesig. Viele Österreicher sind interessiert an neuen Autos – und das trotz der Klimadebatte. „Jetzt erst recht“, mag sich so manch einer denken und sich einen der viel kritisierten SUVs zulegen.