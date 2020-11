Wohnungsmarkt in New York steht Kopf

3,5 Monatsmieten gratis. Plus 1.000 Dollar Gutschein für Amazon und gratis WLAN für ein Jahr. So versucht man derzeit in New York Mieter anzulocken. Nicht irgendwo am Rand, sondern mitten im Herzen von Chelsea, einem der angesagten Stadtteile Manhattans mit Ausblick auf das Empire State Building.

Vier Monate gratis

„Das ist wirklich verrückt“, sagt Scott Robinson. Der Immobilien-Experte der Wallstreet-Firma Oberon Securities kennt den Markt in- und auswendig. „Solche Pakete hat es noch nie gegeben, nicht einmal nach der Finanzkrise 2008/’09, als sich die Wirtschaft nur langsam erholte.“ Im Endeffekt bekommt man jetzt schon fast vier Monatsmieten gratis bei einem einjährigen Vertrag.

Durch die Pandemie und ihre Folgen haben Hunderttausende die City verlassen. Mehr als 16.000 Apartments stehen derzeit leer, die Mietpreise sind um 30 Prozent gefallen. New York ist einer der teuersten Immobilienmärkte der Welt, fast ein Jahrzehnt sind die Preise geradezu nach oben geschossen. Durch die Pandemie hat der Immobilienmarkt nun einen Dämpfer bekommen.

Unklare Zukunft

Robinson hat in den letzten Monaten die Stadt erkundet. Dort, wo reiche Leute wohnen, sei es sehr still geworden. „Sie sind entweder weggezogen oder leben vorübergehend woanders. In der Folge ist auch in den Restaurants und Shops nicht viel los. Es ist unklar, wie diese Nachbarschaften künftig ausschauen werden,“ so Robinson.