Die zweite Welle: New York schließt seine Schulen

Die Schul-Schließung ist eine herbe Niederlage für New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, der als einer der Ersten die Schulen wieder öffnen ließ. Doch mit einer positiven Testrate bei mehr als drei Prozent ist klar: Die zweite Welle ist da. Nach einem relativ ruhigen Verlauf im Sommer erreichten die Infektionszahlen vergangenen Freitag erstmals seit Mai einen höheren Wert als 5.000, insgesamt sind in New York mehr als 33.000 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben.

Auch der Tourismus ist zusammengebrochen, Schätzungen zufolge wird sich New York in diesem Sektor erst 2024 erholt haben. Nachdem die US-Metropole 2019 mit 66,6 Mio. Besuchern im zehnten Jahr in Folge einen Rekord aufgestellt hatte, werde die Zahl für 2020 wohl bei rund 22,9 Mio. Besuchern liegen, teilte die New Yorker Tourismusbehörde NYC & Company mit.