Jay-Z sendet Donald Trump musikalische Grüße aus New York

Ihren Superhit „Empire State of Mind“, eine Hommage an New York, haben sie kurzerhand umgetextet. Es heißt dort jetzt: „Trump hält New York zum Narren, obwohl er in zwei Monaten nicht mehr Präsident sein wird.“

Sie nennen Donald Trump „den neuen Mugabe – nur mit weniger Charisma“ und drohen: Wenn die Trumps in Politpension gehen, würden sie „in New York nicht mehr willkommen sein“.