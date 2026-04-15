Wo war die Leistung? Signa-Pleite bringt Gusenbauer vor Gericht

Vor dem Handelsgericht Wien wird dieser Tage nicht nur über Geld gestritten, sondern über den Wert von Einfluss, Netzwerken und politischer Erfahrung. Im Mittelpunkt steht der frühere Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ), der sich gegen den Vorwurf verteidigt, für seine Beratertätigkeit in der mittlerweile insolventen Signa-Gruppe Millionen kassiert, ohne dafür ausreichende Leistungen erbracht zu haben. Der Insolvenzverwalter der Signa Holding fordert vor dem Wiener Handelsgericht 4,9 Millionen Euro von Gusenbauer zurück. Es geht um Beirats- und Beratungshonorare aus den Jahren 2022 und 2023, die aus Sicht des Verwalters ohne "nachvollziehbare Gegenleistung" bezahlt worden sein sollen. Gusenbauer bestreitet die Vorwürfe vehement. Er sei keineswegs ein „Karteileichen-Berater“ gewesen, sondern ein zentraler Faktor im internationalen Netzwerk der Signa. Als ehemaliger Kanzler habe er Reputation, politische Erfahrung und wirtschaftliches Know-how eingebracht – und damit einen messbaren Wert für den Konzern geschaffen.

Beirat in der Signa Holding Tatsächlich war Gusenbauer der Signa über viele Jahre eng verbunden. Noch 2008, im Jahr seines Ausscheidens aus dem Kanzleramt, wechselte er in den Beirat der von René Benko gegründeten Holding. Später übernahm er auch den Vorsitz in Aufsichtsräten zentraler Immobiliengesellschaften des Konzerns. Der Insolvenzverwalter zeichnet jedoch ein anderes Bild. Demnach habe der Signa-Beirat lange vor der Insolvenz Ende 2023 nicht mehr getagt. Dennoch seien allein für diese Funktion rund 1,4 Millionen Euro an Gusenbauer geflossen. Weitere 3,5 Millionen Euro wurden als Beratungshonorare überwiesen – ohne dokumentierte Leistungen, wie es heißt.

Investorenkontakte angebahnt Vor Gericht schilderte Gusenbauer seine Tätigkeit deutlich anders. Er sei als „öffentliches Aushängeschild“ der Signa engagiert gewesen, habe Investorenkontakte angebahnt und strategisch beraten – unter anderem im Zusammenhang mit der Übernahme und Sanierung der deutschen Warenhausgruppe Galeria Kaufhof. In der Endphase seiner Tätigkeit sei er nahezu täglich für den Konzern im Einsatz gewesen. Vor Gericht verwies Gusenbauer darauf, dass er regelmäßig hohe Boni erhalten habe – ein Indiz dafür, dass seine Arbeit aus Signa-Sicht wertgeschätzt worden sei. Als Erfolg führte Gusenbauer eine 200-Millionen-Euro-Investition der deutschen Schoeller Gruppe an, die er angeblich 2023 eingefädelt hatte.

Keine Einigung Ein Vergleich zwischen Gusenbauer und dem Masseverwalter ist (noch) nicht in Sicht. Zwar zeigte sich Gusenbauers Anwalt grundsätzlich offen, derzeit laufen jedoch noch Verhandlungen mit der Signa Prime. Erst nach deren Abschluss könnten konkrete Vorschläge gemacht werden. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Frage, wie viel politische Erfahrung und Netzwerke in der Immobilienwirtschaft tatsächlich wert sind.

Auch zum dramatischen Ende der Signa nahm der Ex-Kanzler Stellung. Aus seiner Sicht brachte das Platzen einer geplanten 400-Millionen-Euro-Investition eines südkoreanischen Pensionsfonds im Sommer 2023 das Kartenhaus ins Wanken. Die Sorge der Koreaner vor einer europäischen Immobilienblase habe letztlich einen fatalen Liquiditätsengpass ausgelöst.