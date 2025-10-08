Pleite der Familie Benko Privatstiftung: Beträchtliche Beträge an Signa und Benko abgeflossen

In der heutigen Prüfungstagsatzung der Familie Benko Privatstiftung hat sich herauskristallisiert, dass zwar 2,36 Milliarden Euro an Forderungen angemeldet wurden, aber nur 130,6 Millionen Euro auch anerkannt wurden.

„Die nunmehr zusätzlich anerkannten Insolvenzforderungen in Höhe von etwa 80 Millionen Euro wurden von zwei Gläubigern geltend gemacht. Beide Gläubiger sind insolvente Gesellschaften der Signa-Gruppe. Die zusätzlichen Forderungen wurden von den jeweiligen Insolvenzverwaltern dieser Gesellschaften beim Landesgericht Innsbruck geltend gemacht“, erklärt Klaus Schaller vom KSV1870. „Vor der Insolvenzeröffnung über die Familie Benko Privatstiftungen wurden von der Familie Benko Privatstiftung beträchtliche Beträge von Gesellschaften der SIGNA-Gruppe vereinnahmt und sodann recht rasch an weitere SIGNA-Gesellschaften bzw. Herrn René Benko persönlich weitergeleitet. Diese Millionenbeträge wurden zum Teil im Rahmen von Kreditverträgen mit entsprechenden Rückzahlungsvereinbarungen bzw. titellos an die Familie Benko Privatstiftung überwiesen.“