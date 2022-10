Wo Österreichs Studierende am liebsten arbeiten würden

Arbeitnehmermarkt

„Wir hatten lange Zeit einen Arbeitgebermarkt, aber das hat sich radikal geändert, wir haben jetzt einen Arbeitnehmermarkt, vor allem im IT- und Wirtschaftsbereich, wo es ein Überangebot an Stellen gibt“, so Hauser. Er rät Unternehmen, sich strategisch besser und breiter aufzustellen und sich gezielter zu fragen, was die Bewerber eigentlich wollen. Hier sei durchaus Kreativität gefragt. Zugleich warnt er dafür, die Gehaltsspirale weiter nach oben zu treiben. Das schade letztlich dem gesamten Markt.