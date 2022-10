Besser sitzen im Homeoffice: Alexander-Technik im Test

Von australischem Schauspieler entwickelt

Bereits vor über 100 Jahren entdeckte der australische Schauspieler Frederick Matthias Alexander die vorrangige Bedeutung der Beziehung zwischen Hals, Kopf und dem übrigen Körper. Das ausbalancierte Verhältnis und harmonische Zusammenspiel dieser Bereiche ist entscheidend für eine freie Steuerung aller unserer Bewegungsabläufe. Sich besser zu spüren hilft dabei, sich weniger zu schaden, weniger unnötige Anspannung im Alltag aufzubauen. Eine ungünstige Koordination führt zu Rücken-, Nacken-, Schulterschmerzen und zahlreichen anderen chronischen Problemen. Zunächst ist es deshalb wichtig, den Istzustand zu erkennen. Beim Probetraining rät Thomas Hirt also zuerst: „Halte für einen Moment inne und bewege dich nicht. Nimm wahr, wie du in diesem Moment sitzt oder stehst. Was machen deine Schultern? Wie hältst du den Kopf? Wie geht es deinem Rücken und Hals? Sind deine Füße in Kontakt mit dem Boden? Was machen deine Arme und Hände?“