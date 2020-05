Wlaschek-Erbe: Geheimnisvoll bis ins Grab

Karl Wlascheks

Billa

Mitunter genügt eine zündende Idee, um mehreren Generationen ein komfortables Einkommen zu sichern. Als der BäckersohnJulius Meinl I. im Jahr 1862 in der Wiener Köllnerhofgasse ein kleines Kolonialwarengeschäft eröffnete, bot er zum ersten Mal fertig gerösteten Kaffee an, was die Arbeit für Hausfrauen kolossal erleichterte. Der Dienst am Kunden schlug dermaßen ein, dass die Firma unterJulius Meinl II. bereits 600 Filialen und zahlreiche Fabriken besaß und zu einem der größten Lebensmittelkonzerneaufstieg. Das Unternehmen expandierte auch unterJulius III. und IV., bis die Gewinne in den 1960er-Jahren – nicht zuletzt durch"-Konzern – stagnierten.Julius Meinl V. rückte dann den Feinkosthandel in den Hintergrund, um sich auf Bank- und Immobiliengeschäfte zu konzentrieren – womit er sich und andere in gehörige Probleme stürzte. Dennoch rangiert Meinl heute mit einem geschätzten Vermögen von 700 Millionen Euro auf Platz 46 der reichsten Österreicher.