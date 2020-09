WKÖ will bundesweit Schanigärten im Winter

Auch Vorschläge werden zum Thema Wintersporttourismus und Weihnachtsfeiern im Konzept enthalten sein – dazu gab es von Mahrer aber noch keine Details. Ein Schlüssel zum Tourismus-Glück sei ohnehin weiter „testen, testen, testen.“

International will man sich im Städtetourismus zwar mit anderen Hauptstädten nicht absprechen, was Konzepte und Vorgehensweisen angeht – was den Winter-Sporttourismus angeht aber sehr wohl. „Ein einheitliches Vorgehen wäre wünschenswert“, so Mahrer. Überhaupt wäre beim Thema Reisen eine „einheitliche europäische Vorgehensweise“ gefordert – alles andere sei nicht gut für die Planbarkeit.