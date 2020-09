Ein Drittel Umsatzminus im Alpentourismus

Im Handel seien mehr als 10.000 Arbeitsplätze betroffen, 5.000 in Verkehr und Logistik sowie mehr als 4.000 in der Baubranche. Für Beherbergung und Gastronomie sind es laut Studie 25.500 Jobs weniger. Miteingerechnet in die volkswirtschaftliche Betrachtung sind hier auch Beschäftigte in Kurzarbeit.

Wintersaison

Der Fokus liege nun auf der bevorstehenden Wintersaison, "da steht extrem viel auf dem Spiel", betonte Haid. Man habe einen Sommer hinter sich, der schon noch Tourismus gebracht habe, aber nicht so euphorisch, wie es manchmal dargestellt werde und auch regional unterschiedlich, so Vitalpin-Obmann Hannes Parth. Beim Gesamtjahresminus kämen der Branche noch zwei gute Wintermonate zu Jahresbeginn zugute, jetzt stehe aber ein schwieriger Winter bevor.