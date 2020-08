Gastronomie: Vor allem Wiener Innenbezirke von Corona-Folgen betroffen

Dementsprechend seien in den Wohngegenden der äußeren Bezirke die Einbußen geringer, hieß es. Doppler schätzt, dass die Umsatzrückgänge in der Innenstadt hingegen rund 30 bis 40 Prozent betragen. Dies wieder aufzuholen, sei so gut wie unmöglich, beklagte er.

Forderung nach Lockerung für Schanigärten

Der Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien, Peter Dobcak, forderte unter anderem, die Regeln für Schanigärten zu lockern, da viele Gäste derzeit lieber draußen sitzen würden. So sei es etwa wünschenswert, die Sperrstunde von 23.00 Uhr weiter nach hinten zu verlegen. Auch eine Verlängerung der Saison sei sinnvoll, betonte der Kammerfunktionär. Kritik übte er an manchen Bezirken, die „am liebsten überhaupt keine Gastronomie“ mehr hätten. Als Beispiel nannte er hier etwa die Innere Stadt.