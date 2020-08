Das erste Food Bike Wiens serviert klimafreundlich(es) Essen

von Theresa-Marie Stütz

Seit Juli ist das Imbiss-Fahrrad von "The Green Duke and the Healthy Duchess" unterwegs. Dahinter stecken Kristina Eggers und Patrick Bubna-Litic, beide haben vorher bei "Fairtrade" gearbeitet. Über das Siegel werden fair gehandelte Produkte deklariert. Ein Wechsel also von der Zertifizierung zur Umsetzung.

Mit dem Food-Bike werden Speisen und Getränke ausgeliefert, die bio und klimaneutral sind. Angeboten werden unter anderem Salate wie der "Orange Mozarella Salat" mit einem Jogurth-Dressing oder der "Birnen Gorgonzola Salat" mit einem Walnuss-Balsamico-Dressing. Außerdem gibt es gefüllte Pitabrote (sie nennen sie Wigl-Wogl), gefüllt mit zum Beispiel mit getrockneten Tomaten, Schafkäse und Pinienkernen.

Eggers und Bubna-Litic berechnen von jeder Speise und jeder Zutat den ökologischen Fußabdruck, also wie viel CO 2 für Produktion und Transport ausgestoßen wird. Dabei hilft den beiden das Öko-Start-Up "Mindful Mission".

So wurde zum Beispiel der Agavendicksaft von der Zutatenliste gestrichen: 2,6 Kilogramm CO 2 war einfach zu viel. Stattdessen süßen Eggers und Bubna-Litic jetzt mit regionalem Honig. Avocados haben übrigens eine bessere Öko-Bilanz, als ihnen gemeinhin zugeschrieben wird (per Kilogramm 1,4 Kilogramm CO 2 ).

Soziale Kompensation

Die produzierte CO 2 -Emissionen werden ausgeglichen: Für jedes Kilo ausgestoßenes CO 2 wird ein Betrag an eines von drei sozialen Projekte gespendet.

Jenes in Indien ermöglicht zum Beispiel Windenergie, in Peru wird aufgeforstet und in Bangladesch sauberes Trinkwasser zugänglich gemacht.