Wiener Restaurantwoche: Haubenküche zum Sonderangebot

Zu fixen Preisen kann eine Woche lang in der gehobenen Gastronomie in Wien und Niederösterreich gespeist werden. Bei der 22. Wiener Restaurantwoche können von 31. August bis 6. September Haubenrestaurants ausprobiert werden. Bereits ab 14,50 Euro bekommt man mittags ein Zwei-Gänge-Menü in einem Restaurant mit einer Haube.

Die Preise reichen mittags von 14,50 Euro bis zu 29,50 Euro für ein Zwei-Gänge-Menü, die Preise für ein Drei-Gänge-Abendessen liegen zwischen 29,50 Euro bis 59,50 Euro.

Von den 82 teilnehmenden Gastronomiebetrieben sind die Hälfte (40 Betriebe) mit Hauben ausgezeichnet – genauer gesagt mit insgesamt 77.