WKÖ und vida wollen Umsatzsteuer für Öffi-Tickets streichen

Der derzeit für 2023 geplante Entfall der Umsatzsteuer auf grenzüberschreitende Bahnfahrten geht einigen Vertretern der Eisenbahnbranche nicht weit genug. In Anbetracht der starken Preissteigerungen in Österreich sowie aus klimapolitischen Gründen wollen die Wirtschaftskammer (WKÖ) und die Gewerkschaft vida die Umsatzsteuer für alle Öffi-Tickets in Österreich streichen. Eingefordert wird außerdem ein Ausbau des Angebots.

Dringend gegensteuern

"Nicht zuletzt angesichts der massiven Teuerung müssen wir jetzt dringend gegensteuern und mehr Menschen die Fahrt mit den Öffis erschwinglicher machen. Wenn die Tickets durch die Streichung der Umsatzsteuer um zehn Prozent günstiger werden, dann ist das die richtige und vor allem eine effektive Maßnahme, um den Öffentlichen Verkehr für weitere Fahrgäste attraktiver zu machen," sagten Thomas Scheiber, Obmann des Fachverbands Schienenbahnen in der WKÖ, und Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Verkehrsgewerkschaft vida, in einer gemeinsamen Aussendung vom Freitag.