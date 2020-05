Wizz Air hat zwei Verbindungen ab Wien bedient

Die ungarische Billig-Fluglinie Wizz Air ist am Freitag erstmals während der Coronakrise wieder von Wien aus gestartet. Zwei Verbindungen - W6 2841 nach Dortmund in der Früh und W6 2843 nach Lissabon am Nachmittag - wurden letztlich bedient. Die Auslastung der Maschinen habe die Erwartungen übertroffen, teilte die Airline in einer Aussendung mit.

Warteschlange

Wie viele Passagiere in die Ruhrpott-Metropole bzw. die Hauptstadt Portugals an Bord der Airbus 320 waren, wurde nicht bekannt gegeben. Am Nachmittag hatte Wizz Air auf dem Flughafen Wien jedenfalls sechs Check-in-Schalter geöffnet, vor denen sich zwischenzeitlich auch eine Warteschlange bildete. Einige Dutzend Passagiere waren zu sehen. 20 Minuten vor dem Lissabon-Flug gab es zudem einen Rückflug der ungarischen Airline nach Sofia (W6 4342).