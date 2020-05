Wirtshaus-Paket: Das sind die sechs wichtigsten Punkte

4. Geschäftsessen

Bisher waren Rechnungen für Geschäftsessen nur zur Hälfte von der Steuer absetzbar. Künftig können 75 Prozent in Abzug gebracht werden – was eine Entlastung (bzw. einen Ausfall an Steuereinnahmen) von rund 25 Millionen Euro bedeutet.

5. Pauschal-Berechnung

Eine langjährige Forderung der Branche: Künftig können mehr Gastrobetriebe Teile ihrer Ausgaben – etwa für Bürobedarf, Kfz-Kosten, Strom, Wasser, Gas – pauschal ermitteln und steuerlich absetzen. Das durften bisher nur Kleinbetriebe bis 255.000 Euro Umsatz, künftig beträgt die Grenze 400.000 Euro. Weil zugleich 15 Prozent des Umsatzes und mindestens 6.000 Euro (statt 10 Prozent und 3.000 Euro) als „Grundpauschale“ absetzbar werden, entlastet das die Betriebe um 100 Millionen Euro im Jahr. Das soll dauerhaft gelten.

Durch die erweiterte Pauschalierung sei gewährleistet, „dass sicher niemand schlechter aussteigt“, sagt TPA-Steuerexperte Phillip Andert. Weniger Bürokratie bedeute das in der Praxis nicht: Denn Betriebe müssten beide Rechnungen anstellen, um zu wissen, ob sie mit oder ohne Pauschale besser aussteigen. „Definitiv hilfreich“ sei indes die Stundung von Steuer-Vorauszahlungen bis Ende September: „Das wurde sehr breit in Anspruch genommen.“