Wirte-Obmann Pulker: “Hilfspaket kein Sommergeschenk"

Am Freitag dürfen die Wirte - unter Auflagen - wieder aufsperren. Gleichzeitig gibt es ein 500 Millionen schweres Hilfspaket, um die Wirte zu unterstützen. Was da drin steht, hat Kevin Kada mit Moderator Elias Natmessnig besprochen. Wir haben aber auch in der Branche nachgefragt. Richard Grasl hat Mario Pulker, Obmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer interviewt und überraschende Antworten bekommen. Und wir schauen auch zum Fußballverein LASK, der hat nämlich ungewohnten Besuch erhalten.

