Wirtschaftsweise: Deutschland rutscht doch nicht in die Rezession

Eine merkliche Entspannung bei den Verbraucherpreisen ist nach EinschĂ€tzung des Gremiums erst im kommenden Jahr zu erwarten. Grund dafĂŒr ist, dass steigende Löhne und hohe Erzeugerpreise die Teuerung vorerst stĂŒtzen dĂŒrften, wie Gremiumsmitglied Martin Werding sagte. "Die Inflation kommt zunehmend in der Breite der Wirtschaft an", so Werding. Im laufenden Jahr rechnen die Wirtschaftsweisen mit einer Teuerungsrate von 6,6 Prozent. Im kommenden Jahr werde sie dann auf 3,0 Prozent fallen.

Vor allem wegen der drohenden Gasmangellage hatten die SachverstÀndigen im Herbst noch vor erheblichen AbwÀrtsrisiken gewarnt. In ihrem Jahresgutachten sagten sie der deutschen Wirtschaft deshalb eine Rezession voraus. Allerdings hat sich die Lage an den EnergiemÀrkten seitdem entspannt. Auch die EU-Kommission hatte ihre Erwartungen an die deutsche Wirtschaft zuletzt nach oben geschraubt und geht ebenso wie die deutsche Regierung von einem minimalen Wachstum aus.

In der aktualisierten Prognose warnte das Gremium, auch mit Blick auf den kommenden Winter bestĂŒnden "erhebliche Risiken" bei der Energieversorgung. "Um die Gasspeicher wieder vollstĂ€ndig aufzufĂŒllen und eine Gasmangellage im kommenden Winter zu verhindern, mĂŒssen wir weiterhin umfangreich Energie sparen", sagte die SachverstĂ€ndige Veronika Grimm. Das gelte selbst dann, wenn Deutschland seine Importe ausweite.