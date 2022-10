Wirtschaftstreibende fordern Gaspreisbremse

Aus Kärnten kamen am Mittwoch ähnliche Worte. Österreich sei im Export unmittelbar mit Deutschland verbunden und müsse daher beim Thema Gaspreis nun ebenfalls rasch Schritte setzen. Das gelte in ähnlicher Form auch für Tschechien, die Slowakei oder Ungarn, schrieb Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten: "Wir sehen einige gute Initiativen auf politischer Ebene, aber die Situation für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die künftige Wohlstandsentwicklung ist nach wie vor äußerst ernst", so Mandl.

Die Bundessparte Gewerbe und Handwerk der WK sprach sich ebenfalls für eine Gaspreisbremse nach deutschem Modell aus: "Das deutsche Modell reicht weit ins Jahr 2024 hinein, damit haben unsere deutschen Nachbarn einen Planungshorizont, den auch die heimischen Gewerbe-und Handwerksbetriebe dringend benötigen", so Obfrau Renate Scheichelbauer-Schuster in einer Aussendung.

Warnung vor dem Winter

Dem schloss sich auch der Obmann der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Robert Seeber, an. Eine Lösung auf europäischer Ebene sei vor allem für heimische Tourismus- und Freizeitbetriebe wichtig: "Wenn nicht sofort etwas passiert, wird der Winter für viele Betriebe zum Fiasko", so der Obmann in einer Aussendung.

Auch von der Bundessparte Handel wurde die Maßnahme begrüßt. "Eine Gaspreisbremse wäre aus Sicht des Handels auch in Österreich notwendig, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen", schrieb Bundesspartenobmann Rainer Trefelik. "Denn die Handelsbetriebe stehen vor einem harten Winter und der Energiekostenzuschuss greift, wenn überhaupt, nur bis September".

Die Hoteliervereinigung (ÖHV) wünscht sich ebenfalls eine Verlängerung des Energiekostenzuschusses: "Der Energiekostenzuschuss ist vor Beginn der Heizsaison ausgelaufen. Aber genau da brauchen wir ihn am dringendsten, und die geht bis ins nächste Jahr", so ÖHV-Präsident Walter Veit ebenfalls in einer Aussendung.