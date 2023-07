Wirtschaftskammer kaufte Benko Innsbrucker Medicent ab

Die Tiroler Wirtschaftskammer hat dem Immobilieninvestor René Benko das Innsbrucker Ärztezentrum Medicent abgekauft. Die dort angesiedelten Mieter sollen bleiben können, dafür plant die Wirtschaftskammer offenbar, die danebenliegende Freifläche zur Erweiterung des Wifi-Campus zu nützen, berichtete die Tiroler Tageszeitung am Mittwoch. Kaufsumme wurde demnach keine genannt.

Das Medicent war ein frühes Projekt von Benko. 20 Mio. Euro wurden dafür im Jahr 2004 investiert. Derzeit sind in dem Gebäude mehr als 35 Ärzte und Therapeuten angesiedelt, zudem ein Fitnessstudio. Diese Mieter sollen bleiben, berichtete die TT. Der Wirtschaftskammer gehe es vielmehr um die 3.000 Quadratmeter an unbebauter Fläche, die an das Medicent angrenzt. Diese wurde mitsamt dem Ärztezentrum von der Wirtschaftskammer-Tochter WKT Ende Juni übernommen.

