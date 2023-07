Zum Sterben ausgesetzt: Kätzchen "Camy" kämpft um ihr Leben

Es ist 21 Uhr als ein Passant am vergangenen Mittwoch bei einer Baustelle in Wien-Landstraße ein leises Wimmern wahrnimmt. Er folgt dem Geräusch und findet ein winziges, in ein Plastiksackerl gewickeltes Kätzchen, das jämmerlich nach seiner Mutter schreit. Es ist blind, taub und völlig schutzlos – jemand hat es zum Sterben neben eine Baustelle gelegt.

Offenbar dürfte das Kätzchen dort schon länger gelegen haben, denn das Plastiksackerl war staubig und auch Insekten krabbelten auf dem Kätzchen herum. Umgehend verständigt der Finder die Tierrettung der Stadt Wien, die das neugeborene Kätzchen sofort in eine 24-Stunden-Tierklinik, die mit dem TierQuarTier kooperiert, bringt.

