Einen Tag alt: Vier Kätzchen am Donauinselfest gefunden

Das Alter der Kätzchen wurde beim Gesundheitscheck auf zirka einen Tag geschätzt. Alle vier wiegen noch unter 100 Gramm. Trotz ihres jungen Alters sind laut Tierschutzhaus Vösendorf, wo die Kleinen jetzt aufgepäppelt werden, wohlauf.

20 Euro für drei Tage Katzenleben

Dafür müssen die Kleinen alle zwei Stunden mit dem Fläschchen gefüttert werden. Gemeinsam trinken sie in am neun Fläschchen. Zusätzlich brauchen sie Fencheltee und Tropfen gegen Blähungen und Feuchttücher zur Versorgung in den ersten Wochen. Vier Kätzchen kommen mit einer Spende von 20 Euro ungefähr drei Tage lang mit Aufzuchtmilch aus. Wer dabei unterstützen möchte, kann hier eine Spende für „Glückskatzen-Projekt“ abgeben.

